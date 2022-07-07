Олександра Стоянова та Катерину Кухар "кинули" на гроші в США

До слова, від початку повномасштабної війни, балетна трупа Кухар та Стоянова поїхала давати благодійні виступи.

Зокрема, у них був тур в США. Утім, балетна трупа зіткнулася зі складнощами. Як розповів Олександр Стоянов в Instagram-stories, тур не обійшовся без неприємних інцидентів.

"Ми надзвичайно вдячні Латинській Америці за теплий прийом та відкриті серця народу до нашого болю. Але не обійшлося без деяких нюансів… Я рідко розповідаю про наші "пригоди", але в деяких випадках неможливо мовчати", - поділився Стоянов.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Зокрема, артист розповів, що деякі організатори відмовилися виконувати фінансові зобов'язання перед балетною трупою. Окрім того, під час перельоту авіакомпанії загубили їхні концертні костюми та декорації.

"П'ятий місяць роботи без вихідних на мистецькому фронті. І останні дні були особливо непростими… Чотири доби нічної передислокації та перельотів. Затримка та перенесення рейсів. Очікування в аеропорту між рейсами по 12 годин. З літака на сцену… Втрати декорацій та костюмів авіакомпаніями… Небажання деяких організаторів виконувати фінансові зобов'язання. І, як наслідок, купівля квитків за власні кошти та обіцянки організатора Латинської Америки: "Я вам колись поверну", - поділився Стоянов.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Утім, артист говорить, що немає часу нині опускати руки. Вони боряться на мистецькому фронті та не мають права втомлюватися. Адже найтяжча війна нині ведеться в Україні з російськими окупантами.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

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