Окупований Маріуполь затопило після зливи (відео)

В окупованому Маріуполі під час зливи затопило вулиці міста.

Автівки буквально потопають у воді.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, вже перша злива перетворила місто на Венецію. Дощовою водою забиті каналізаційні стоки та зливні ями.

“Озера. Річки. Якщо така погода протримається кілька днів, то через затоплюваність вулиць будинки, що найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати через вимиття фундаментів. Що зараз відбувається в будинках та квартирах, де пошкоджено дах - а таких абсолютна більшість - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою. Маріупольці, вимагайте від окупантів термінову водолазну чистку ливнівок. І тримайтеся якнайдалі від розтрощених будівель”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що мешканців окупованого Маріуполя закликають якнайшвидше евакуюватися з міста.

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