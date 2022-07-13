13 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

13 липня 2022 року – середа. 140-й день війни Росії проти України. 194-й день року. Яке сьогодні, 13 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 липня - День музики в перукарнях. Хоч це і неофіційна, проте досить цікава і незвичайна подія, яка була започаткована 2005 року. Дату обрали не випадково, саме цього дня 1945 року в перукарнях почали вмикати музичний супровід під час роботи. Зробили це у США. Перукарка Една Мей Андерсон організувала навіть цілий жіночий рух та гурт, щоб розвивати музику у перукарнях. Головна мета цієї події в приверненні уваги до історії впровадження музичного супроводу в перукарнях та креативності такого рішення.

13 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

13 липня - Собор дванадцяти апостолів / Фото: commons.wikimedia.org

13 липня в церковному календарі – Собор дванадцяти апостолів. Дуже часто учнів Ісуса Христа називають святими, хвальними або славними апостолами. Свято в народі ж ще називають Другий Великдень, оскільки цього дня багато звичаїв та традицій схожі на святкування Воскресіння Господнього. Собор дванадцяти апостолів - давнє церковне свято. Цього дня вшановують всіх найближчих учнів Христа. 13 липня для святкування обрали не випадково, адже напередодні (12 липня) святкується велике свято Петра і Павла. Перші записи про святкування датуються IV століттям нашої ери.

Пам’ятні дати 13 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 липня:

1260 рік — відбувається битва біля озера Дурбе, коли армія Тевтонського Ордена зазнає найбільшої поразки в XIII столітті від військ жемайтів;

1772 рік — британський мореплавець Джеймс Кук починає перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік — королева Вікторія переїжджає в Букінгемський палац, який стає основною резиденцією королів Великої Британії;

1885 рік — в Амстердамі відкривають Державний музей;

1897 рік — Гульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1908 рік — у Лондоні відкриваються IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1920 рік — створення товариства Червоного Хреста України;

1923 рік — британський парламент схвалює внесений леді Астор закон, що забороняє продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1930 рік — починається перший чемпіонату світу з футболу в Уругваї;

1938 рік — перший телетеатр відкривається в Бостоні;

1939 рік — Френк Сінатра записує свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart";

1944 рік — завершується наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни — операції "Оверлорд" (висадка в Нормандії);

1944 рік — початок битви під Бродами;

1947 рік — у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погоджуються прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 рік — папа Римський Пій XII оголошує, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 рік — в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II починається будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1956 рік — закладено наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль;

1966 рік — на екрани США виходить фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом в головних ролях;

1973 рік — вихід першого альбому гурту "Queen".

13 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 13 липня називали по-різному: Дванадцяти апостолів, Напівпетр, Верхівка літа. Наші предки уявляли, що цього дня верхівку літа тримають на своїх плечах 12 учнів Ісуса Христа. Серед селян було прийнято починати сінокіс. На Дванадцять апостолів в деяких регіонах України фарбували яйця у жовтий колір, що вважався символом життя. Наші предки вірили, що саме цього дня починається справжнє літо, а тому піснями та танцями проводжали весну.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня

Які сьогодні іменини: Іван, Андрій, Пилип, Петро.

13 липня народилися:

1925 рік — українська співачка Раїса Сергієнко;

1938 рік — український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії Мирослав Скорик;

1939 рік — український письменник, народний депутат України Мовчан Павло Михайлович;

1940 рік — український поет, правозахисник, громадський діяч Іван Сокульський;

1976 рік — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст Олег Сенцов.

Погода на 13 липня

13 липня в Києві хмарно, цілий день йтиме дощ. У Львові хмарна погода, весь день буде йти сильний дощ. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +14 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +25 вдень та +15 вночі. В Одесі +27 вдень та +16 вночі.