Спека в Європі: пляж у Парижі та холодний душ для тварин у Британії

У Парижі організували справжній пляж із лежаками, катамаранами, байдарками та ігровими дитячими майданчиками.
Про це інформує ТСН.
Й оскільки купатися у Сені заборонено, то спеціально встановили шість басейнів як для дорослих, так і для малечі. Відпочивальники зізнаються, у спекотну погоду – тут справжній порятунок. Тим більше коли через брак грошей поїхати у відпустку до моря вони не можуть.
Холодний душ для тварин: у Британії в честерському зоопарку рятують чотирилапих підопічних від спеки. Працівники звіринця кажуть, мавпи полюбляють крижані закуски – для них спеціально заморожують їжу. Слони ж обожнюють душ. Й майже не відходять від нього. Лише інколи занурюються ще й у озеро. Окрім того, доглядачі також контролюють, аби у вольєрах були тінисті прохолодні місця, де б тваринки могли сховатися від пекучого сонця.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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