Українські військові "відмінусували" 30 росіян, гаубицю та "Ураган"

Парою українських штурмовиків завдано удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
- 3 ворожі винищувачі намагалися завадити української авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”. Втрат української авіації немає.
- Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка та пожежу в полі за містом. Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема.
- Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань «відмінусовано» 30 росіян, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.
За його словами, це дозволить звільнити окуповані териорії Херсонської та Запорізької областей, а Мелітополь, який є "ключем до всієї північної Таврії і виходом на Крим".
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