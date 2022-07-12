Українські воїни показали американські гаубиці М777 в дії (відео)

Українські захисники показали, як знищують російських окупантів з гаубиць М777.

Американські гаубиці, які в колі українських воїнів називають "Три сокири", здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 кілометрів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Захисники кажуть, що з використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.

"До того ж M777 має цифрову систему управління вогнем. Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сухопутніх військах ЗСУ показали британські броньовики Mastiff у дії. Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

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