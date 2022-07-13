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У Харкові знову лунали вибухи

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У Харкові знову лунали вибухи

Фото: Pexels

На Сході у декількох областях, зокрема і на Харківщині, вночі оголосили повітряну тривогу.

У Харкові пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У соцмережах повідомляють, що, мовляв, ворожі ракети запускають не так, як зазвичай. Проте після вибухів, за свідченнями очевидців, спалахнули пожежі. Усього, за попередньою інформацією, було три «прильоти».

Очікуємо на появу офіційної інформації.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сіверському напрямку. Так, російські окупанти обстріляли чотири села у Чернігівській та Сумській областях.

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