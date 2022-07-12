У Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих - мер

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни збирають особисті дані у місцевих, які залишились у місті.
Це потрібно нібито для оформлення пенсій.
Про це повідомляє очільник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.
За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій. Однак цілі в окупантів можуть бути найрізноманітніші.
"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.
Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю. Зокрема, розпочав роботу центральний ринок. Це стало можливим завдяки підвезенню продуктів з найближчих населених пунктів, адже "людям потрібно якось виживати".
Крім того, за словами мера міста, обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване, тому опалювальний сезон у місті почати буде не можливо.
Зазначимо, у Сєвєродонецьку більша частина інфраструктури відновленню не підлягає. Окупанти, зокрема, завдали серйозних пошкоджень центральному каналізаційному колектору, зруйнували насосні станції та пошкодили водозабори.
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