У Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих - мер

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни збирають особисті дані у місцевих, які залишились у місті.

Це потрібно нібито для оформлення пенсій.

Про це повідомляє очільник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій. Однак цілі в окупантів можуть бути найрізноманітніші.

"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.

Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю. Зокрема, розпочав роботу центральний ринок. Це стало можливим завдяки підвезенню продуктів з найближчих населених пунктів, адже "людям потрібно якось виживати".

Крім того, за словами мера міста, обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване, тому опалювальний сезон у місті почати буде не можливо.

Зазначимо, у Сєвєродонецьку більша частина інфраструктури відновленню не підлягає. Окупанти, зокрема, завдали серйозних пошкоджень центральному каналізаційному колектору, зруйнували насосні станції та пошкодили водозабори.

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