Окупанти обстріляли чотири села на Сумщині та Чернігівщині – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сіверському напрямку.

Російські окупанти обстріляли чотири села у Чернігівській та Сумській областях.

Про ситуацію на Сіверському напрямку йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 липня.

Артилерія росіян обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ продовжує утримувати військові підрозділи, щоб скувати українські сили і не допустити їхнє перекидання на інші напрямки.

Раніше військовий експерт розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу.

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