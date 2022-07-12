Окупанти обстріляли чотири села на Сумщині та Чернігівщині – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сіверському напрямку.
Російські окупанти обстріляли чотири села у Чернігівській та Сумській областях.
Про ситуацію на Сіверському напрямку йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 липня.
Артилерія росіян обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ продовжує утримувати військові підрозділи, щоб скувати українські сили і не допустити їхнє перекидання на інші напрямки.
Раніше військовий експерт розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу.
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