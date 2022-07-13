Астрологічний прогноз на 13 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Який сьогодні день, що принесе успіх саме сьогодні, який колір, образ, число, символ та камінь вважаються символами сьогоднішнього Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людську психіку та підштовхують до непристойних вчинків. Головними небезпеками для людини є безвілля, оскільки воно загрожує спокусами та можливістю потрапити під чужий вплив, і лінощі, яка не дозволять зробити нічого із запланованого – і тому, і іншому необхідно старанно чинити опір.

День символ: шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий активної діяльності.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний, червоний.

Щасливе каміння дня: смарагд, агат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: захворювання, що почалося цього дня, триває недовго, але це не означає, що на нього можна махнути рукою – вживати необхідних у таких випадках заходів необхідно негайно. Під забороною будь-яке хірургічне втручання – під час навіть невеликої операції можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони дають зрозуміти людині, яку життєву чи професійну проблему необхідно вирішити.

Афоризм дня: "Успіх — це коли ти дев'ять разів впав, але десять — піднявся" (Джон Бон Джові).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує бажання, тому необхідно ретельно їх формулювати, щоби не отримати того, чого не хочеш.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну літературу – навіть у знайомих трактатах можна буде почерпнути щось нове.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися – наслідки конфлікту можуть бути серйознішими.

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