Європа і США палають через аномальну спеку: вогонь з лісів дістається до поселень

Евакуація на заході Іспанії - через лісові пожежі рятувальники вивезли кілька сотень людей з п'яти містечок. Вогонь впритул наближається до житлових будинків. Через спекотну погоду взяти стихію під контроль поки що не вдається, йдеться в ТСН.

Критична ситуація й у центральній Португалії. Там із займаннями лісу борються понад три тисячі пожежників. Через стихію постраждали вже три десятки людей, як цивільні, так і самі рятувальники. Вогонь знищив понад дві з половиною тисячі гектарів лісів.

Задля безпеки евакуювали мешканців із 9-ти поселень. 96 відсотків території Португалії страждає від посухи. Країна потерпає від пекельної спеки. І найближчими днями, як прогнозують синоптики, буде ще гарячіше - до +43.

Тим часом руйнівні пожежі вирують і по інший бік океану. В американській Каліфорнії вогонь нищить національний парк Йосеміті. Горять ліси поблизу територій з майже пів тисячею височенних секвой. Одному з дерев уже понад 3 тисячі років. Причини займання з’ясовує поліція.

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