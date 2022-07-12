Дощі припиняться: синоптикиня розповіла, коли до України повернеться тепло

Проте вже від четверга, 14 липня, до України повернеться тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 13 липня очікуються дощі та штормовий вітер. Температура повітря - 16-19 градусів тепла.

У західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів.

У північних областях - помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.

У центральній частині - спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.

У східних областях завтра буде суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.

У південній частині України більша частина доби буде з сухою погодою, лише ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.

За даними синоптикині вже у четвер, 14 липня, до України повернеться спекотна погода та припиняться дощі.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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