У Міноборони Британії показали, як навчають українських військових до війни проти РФ (відео)

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з українськими військовими, які брали участь у навчаннях на початку літа.

На кадрах видно британських та українських військовослужбовців, останні проходять тренування, відповідно до стандартів Збройних сил Британії.

Відео показало британське оборонне відомство на офіційній сторінці у Twitter.

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"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях на початку цього року, керуючи бронетехнікою. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", - коротко підписали відеоролик в Мінооборони Британії.

Нагадаємо, до Великої Британії прибула група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців до 10 тисяч українців. Відомо, у програмі беруть участь близько 1050 військовослужбовців ЗС Великої Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022

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