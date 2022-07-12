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У Міноборони Британії показали, як навчають українських військових до війни проти РФ (відео)

У Міноборони Британії показали, як навчають українських військових до війни проти РФ (відео)

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У Міноборони Британії показали, як навчають українських військових до війни проти РФ (відео)

ФОТО: скрин з відео / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з українськими військовими, які брали участь у навчаннях на початку літа.

На кадрах видно британських та українських військовослужбовців, останні проходять тренування, відповідно до стандартів Збройних сил Британії.

Відео показало британське оборонне відомство на офіційній сторінці у Twitter.

"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях на початку цього року, керуючи бронетехнікою. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", - коротко підписали відеоролик в Мінооборони Британії.

Нагадаємо, до Великої Британії прибула група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців до 10 тисяч українців. Відомо, у програмі беруть участь близько 1050 військовослужбовців ЗС Великої Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

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