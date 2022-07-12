Росія готується до приєднання окупованих територій України - розвідка

Для цього держава-агресорка роздає свої паспорти та готує законодавство, яке б дозволяло анексовувати чужі землі.

Про це 12 липня під час телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

На його думку, Росія у тимчасово окупованих регіонах України проводить підготовку до приєднання цих територій до свого складу.

"Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування”, - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, розвідники розгромили таємну катівню окупантів на Херсонщині та врятували людей.

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