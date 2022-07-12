Росія готується до приєднання окупованих територій України - розвідка

Росія хоче приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України.
Для цього держава-агресорка роздає свої паспорти та готує законодавство, яке б дозволяло анексовувати чужі землі.
Про це 12 липня під час телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
На його думку, Росія у тимчасово окупованих регіонах України проводить підготовку до приєднання цих територій до свого складу.
"Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування”, - сказав Скібіцький.
Нагадаємо, розвідники розгромили таємну катівню окупантів на Херсонщині та врятували людей.
Читайте також:
- У Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих - мер
- Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: з-під завалів дістали тіла ще чотирьох загиблих
- Чи зміниться поведінка Росії після визнання її країною-терористкою - Андрусів