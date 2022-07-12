У Лос-Анджелесі ловили зловмисника, який викрав машину із малям

Тепер є питання не лише до злодія, а й до мами дитини, яка залишила її саму.

Перегони з порятунком дитини. У Лос-Анджелесі зловмисник викрав машину із малям у салоні, йдеться в ТСН.

Мама дитини розповідає, що на кілька хвилин залишила автівку на паркові й пішла до магазину. А як повернулася, то ані малюка, ані автівки.

Після довгих перегонів, водій таки здався поліції. А от матері, здається, тепер доведеться пояснювати правоохоронцям, чому залишила дитину одну, без нагляду, у машині.

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