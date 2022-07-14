14 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

14 липня 2022 року – четвер. 141-й день війни Росії проти України. 195-й день року. Яке сьогодні, 14 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 липня - Міжнародний день небінарних людей. Доволі молода, але дуже важлива подія, яка була започаткована 2012 року. Небінарною гендерною ідентичністю називають усвідомлення себе поза межами гендерного бінаризму. Тобто без традиційного розділення на дві статі - чоловічу та жіночу. Небінарні особи мають декілька статей або взагалі не мати статевої приналежності. Тут варто також зауважити, що гендер ніяк не пов'язаний з андроґінністю чи сексуальною орієнтацією.

Також 14 липня - День обізнаності про акул. Важлива екологічна подія, яка має за мету привернути увагу людства до цих тварин, а ще покращити поінформованість про вагому роль риб для нашої планети і спростувати міф про те, що акули є морськими монстрами.

А ще 14 липня - День взяття Бастилії. Це одна з найголовніших подій для кожного француза. Дата є символом перемоги над старим режимом та єдності французької нації. Також від цього дня почалася революція. А багато хто вважає, що 14 липня - справжній День незалежності Франції.

14 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

14 липня - день пам'яті чудотворців Косми та Даміана / Фото: commons.wikimedia.org

14 липня в церковному календарі – день пам'яті чудотворців Косми і Даміана. Брати, які народилися в Римі та могли зцілювати людей щирою молитвою. За свою лікарську справу вони не брали грошей, лише бажали, щоб пацієнти вірили в Христа. Вони вели аскетичний спосіб життя та поширювали вчення про Бога.

Пам’ятні дати 14 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 14 липня:

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1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба, також встановлює день вшанування їх пам'яті;

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;

1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч;

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

14 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 14 липня називали "Літні Кузьминки" на честь святкування церковного свята пам'яті Косми та Даміана. Наші предки влаштовували жіночі бенкети, які називалися "братчини". З самого ранку господині збиралися разом і варили одну кашу. Кожна повинна була принести для неї хоча б один інгредієнт. Після того, як страва була готова, її спочатку "пропонували" святим братам, звертаючись до них молитвою. Потім починали частування.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 липня

Які сьогодні іменини: Даміан, Кузьма, Дем'ян, Петро, Никодим, Ангеліна.

14 липня народилися:

1897 рік — український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець Мирослав Ірчан;

1943 рік —український науковець, педагог, винахідник Іван Пуховий;

1947 рік — український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький;

1976 рік — українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор Ірина Янович;

1983 рік — український стрибун на лижах з трампліна Віталій Шумбарець;

1987 рік — народний депутат України, командир батальйону "Свята Марія" Дмитро Лінько.

Погода на 14 липня

14 липня в Києві мінлива хмарність, вночі можливий дощ, але весь день мине без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові небо буде вкрите хмарами весь день, цілий день йтиме дощ. В Одесі мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +14 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +20 вдень та +14 вночі. В Одесі +28 вдень та +18 вночі.