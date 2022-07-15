15 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

15 липня 2022 року – п’ятниця. 142-й день війни Росії проти України. 196-й день року. Яке сьогодні, 15 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 липня - День українських миротворців. Мета події - вшанувати тих військовослужбовців, які допомагають підтримувати мир та безпеку в усьому світі. Вона була запроваджена Верховною Радою 2013 року.

А ще 15 липня - Всесвітній день навичок молоді. Важлива подія, яка була започаткована Організацією Об'єднаних Націй в грудні 2014 року. Варто пам'ятати, що розвиток навичок у покоління, яке зростає, дуже важливий. Він допомагає підготувати дитину до дорослого життя.

Також 15 липня - День благодійності в соціальних мережах. Маловідома, але важлива подія. Вона була створена некомерційною американською платформою Givver 2013 року. Кріс Соммерс (засновник платформи) вирішив розповсюджувати інформацію про благодійність через соціальну мережу Twitter.

15 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

15 липня - покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні / Фото: commons.wikimedia.org

15 липня в церковному календарі – покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Подія була започаткована святим патріархом Фотієм. В V столітті, коли правив Лев Великий, ризу (одяг) Діви Марії перенесли з Палестини до Константинополя. Пізніше недалеко від Влахернської затоки був побудований храм, де і почали зберігати важливу святиню.

Пам’ятні дати 15 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 липня:

1228 рік — папа Григорій IX канонізовує засновника ордену францисканців Франциска Ассізького;

1410 рік — відбувається Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 рік — у Львові король Ян ІІ вирішує йти кількома колонами походом в Україну;

1776 рік — відкривають відомий театр "Ла Скала";

1799 рік — французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знаходить в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь;

1988 рік — на екранах США відбувається прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом;

1998 рік — перший живий етер Нового каналу, вважається днем народження каналу.

15 липня: яке сьогодні народне свято

В народі цей день називали по-різному: Ризи, Берегиня, Сира Богородиця, Петрова Матка, Сирна Богородиця та Фотій. За язичницьких часів слов'яни присвячували 15 липня богині Берегині. Її асоціювали з жіночим святом. З приходом християнства, почали шанувати Богородицю та святителя Фотія.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 липня

Які сьогодні іменини: Ювеналій, Фотій.

15 липня народилися:

1814 рік — український лікар, ботанік, етнограф Павло Заблоцький-Десятовський;

1899 рік — український політичний діяч, журналіст, публіцист Володимир Мартинець;

1892 рік — українська філософиня Мілена Рудницька;

1905 рік — український актор Олександр Хвиля.

Погода на 15 липня

15 липня в Києві мінлива хмарність, вдень можливий дощ з грозою. У Львові похмура погода, вранці очікується сильний дощ, який потім закінчиться. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +17 вночі. У Львові +21 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +15 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.