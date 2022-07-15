Астрологічний прогноз на 15 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна – а в окремих випадках і потрібно – розпочати реалізацію нових проєктів. Щодо важливих рішень, то приймати їх необхідно обережно – розслабленість та розкутість, які цього дня панують над людьми, можуть зіграти з ними злий жарт, змусивши зробити неправильний вибір.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: Золотий.

Щасливі камені дня: циркон, вороній та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика загроза підхопити інфекційне захворювання, яке може стати причиною серйозних ускладнень, тому необхідно бути обережним – передусім не відвідувати місця масового скупчення людей, де такі недуги дуже швидко передаються від людини до людини.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються через три дні.

Афоризм дня: "Якщо ви спіймали птаха, то не тримайте його в клітці, не робіть так, щоб він хотів відлетіти від вас. А зробіть так, щоб він міг полетіти, але не захотів" (Ошо).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Доркан – дарує надії та очікування.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги і чистити прикраси від негативу, що "налип" на них.

Табу дня: не можна сумувати та займатися самокритикою.

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