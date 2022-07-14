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Літо 2022: рекомендації астрологині на 14-16 липня

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Літо 2022: рекомендації астрологині на 14-16 липня

Фото: Credits

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися від четверга до суботи.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Водолія, створюючи напружені аспекти до Марса та Урана у знаку Тельця. Навіть у спокійних і законослухняних людей може з'явитися прагнення свободи – як у думках, так і у вчинках, що може завести дуже далеко й стати причиною небажаних наслідків. У політичному та суспільному житті ймовірні раптові та вибухонебезпечні ситуації, вихід з яких виявиться несподіваним та блискавичним.

Від оточення можна чекати на найнесподіваніші вчинки, які зрештою здивують і їх самих. Несподівані сюрпризи може зробити і погода: можливі сильні дощі, град та похолодання. Від роботи особливої користі не передбачається, тому в цей період небажано братися за нові справи – краще, не поспішаючи, завершувати старі, до яких інколи не доходять руки, або займатися рутинною діяльністю.

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