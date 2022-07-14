Окупанти вдарили поблизу Нікополя: є загроза нових атак

Місцева влада закликала жителів Нікополя заспокоїтися та нічого не публікувати.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав у Мережі.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", – йдеться в короткому повідомленні.

Згодом Євтушенко додав, що є ризик повторних обстрілів.

"Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях. Інформація актуальна в першу чергу, для територій, розташованих на березі Каховського водосховища", – зауважив голова РВА.

Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни гатили по Нікопольському району. Через обстріли три села лишилися без електрики.

Вранці 14 липня окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області. Є руйнування.

Трагедія у Вінниці: рятувальники продовжують розбирати завали, зниклих людей – понад 30

Читайте також: