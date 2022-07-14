Окупанти вдарили поблизу Нікополя: є загроза нових атак

Російські війська 14 липня завдали удару по Дніпропетровській області. Ворожі "прильоти" зафіксовані поблизу Нікополя.
Місцева влада закликала жителів Нікополя заспокоїтися та нічого не публікувати.
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав у Мережі.
"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", – йдеться в короткому повідомленні.
Згодом Євтушенко додав, що є ризик повторних обстрілів.
"Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях. Інформація актуальна в першу чергу, для територій, розташованих на березі Каховського водосховища", – зауважив голова РВА.
Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни гатили по Нікопольському району. Через обстріли три села лишилися без електрики.
Вранці 14 липня окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області. Є руйнування.
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