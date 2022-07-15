День миротворців України 2022: історія, привітання та картинки

Від 1992 року миротворці України забезпечують безпеку країни та беруть участь у міжнародних місіях підтримки по всьому світу. 15 липня - День українських миротворців. Дата була заснована Верховною Радою 2013 року. Що відомо про цю подію - читайте в матеріалі ТСН.ua.

День миротвоців України: історія події

"Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть" — сказав колись Ісус Христос (Євангеліє від Матвія 5:9).

Головна мета цього дня - вшанувати мужність та доблесть учасників миротворчих операцій ОБСЄ, ООН, НАТО та зберегти пам'ять тих героїв-миротворців, які загинули, виконуючи свій обов'язок.

Від 1992 року українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання безпеки та миру. Впродовж цих років близько 45 тисяч військовослужбовців ЗСУ взяли участь у понад 27 міжнародних операціях по всьому світі. 55 миротворців загинуло.

Привітання у віршах та прозі з Днем українських миротворців

Самовіддані, справі вірні,

Готові собою розплатитися

За те, щоб не було більше війни,

За те, щоб мир повернувся.

Вони - миротворці, що проти ворожнечі,

Їхня справа гідна слави.

Так нехай ніколи не пізнати їм потреби

У боротьбі за вільне право.

З Днем українського миротворця!

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З Днем українських миротворців вітаю,

Миру для дому, країни я бажаю!

Нехай не торкнеться біда ніколи,

Під вартою залишилися рідні ворота!

Здоров'я для Вас заслужено точно,

Спокійні чекають попереду, нехай, ночі,

Добрі, ясні, славні дні,

Миротворці – герої і молодці!

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Прийміть щирі вітання із Днем українських миротворців. Миротворча діяльність є вкрай важливою умовою збереження миру та стабільності на нашій планеті. Беручи участь у миротворчій діяльності в усьому світі, українські миротворчі підрозділи стали невід'ємною складовою миротворчих сил ООН. У ваше свято бажаю Вам міцного здоров'я, успішного виконання миротворчих місій та щасливого повернення у власний будинок.

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Це одне з важливих свят, коли вшановують тих, хто бере участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, постійно знаходиться в епіцентрі подій і завжди приходить на допомогу тим, хто її потребує. Щиро дякую вам, шановні учасники українських миротворчих місій, за відвагу і стійкість, мужність і героїзм, проявлені у боротьбі за мир. Добра і здоров’я вам і вашим родинам, щастя, добробуту та миру!

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Ми віддаємо шану відданості та жертовності військовослужбовців, які несуть таку нелегку, проте дуже важливу службу по всьому світу, виконуючи благородну місію, захищаючи життя людей. Схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя під час миротворчих операцій. Висловлюємо слова безмежної вдячності, вам, українські миротворці, за відвагу, героїзм й неоціненний вклад у забезпечення миру та безпеки у світі.

День миротворців України (15 липня): картинки українською мовою

День миротворців України: картинки / Фото: ТСН.ua

День миротворців України: картинки / Фото: ТСН.ua

День миротворців України: картинки / Фото: ТСН.ua

День миротворців України: картинки / Фото: ТСН.ua