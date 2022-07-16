16 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

16 липня 2022 року – субота. 143-й день війни Росії проти України. 197-й день року. Яке сьогодні, 16 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 липня - День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила документ, який встановлював суверенітет України. Декларація має дуже важливе значення для українців та українською державності, адже вона проголосила самостійність (економічну, культурну, духовну, освітньо-науково тощо), громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини.

Також 16 липня - Всесвітній день змій. Важлива екологічна подія, яка носить щорічний характер. Сьогодні науці відомо близько 3500 різновидів змій, а в Україні проживає 11 видів. Завдяки цим хижакам регулюється популяція дрібних ссавців, земноводних тварин та комах.

А ще 16 липня - День бухгалтера та аудитора України. Професійне свято, яке було запроваджене указом президента України 2004 року. Тоді воно носило назву День бухгалтера. Однак назва була змінена 2018 року.

16 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

16 липня - день пам'яті святого Анатолія, патріарха Царгородського / Фото: commons.wikimedia.org

16 липня в церковному календарі – день пам'яті святого Анатолія, патріарха Царгородського. Народився в другій половині IV століття в Александрії. В той час представники шанованих у Візантії родин часто присвячували своє життя служінню Господу. Анатолія висвятив у диякони сам отець церкви Кирило Александрійський. Помер патріарх Анатолій 3 липня 458 року у Константинополі.

Пам’ятні дати 16 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 липня:

1054 рік — невдачею завершаються в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань, тоді християнська церква розділяється на дві гілки: католицьку і православну;

1212 рік — християни розбивають Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;

1643 рік — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;

1661 рік — Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;

1790 рік — округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначили як місце розташування уряду США;

1909 рік — засновують компанію "Audi";

1912 рік — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбувається урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1917 рік — ухвалюють ІІ Універсал Української Центральної Ради;

1919 рік — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишає Східну Галичину і відступає на територію Наддніпрянської України;

1923 рік — Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 рік — США підірвали першу атомну бомбу;

1951 рік — опублікували повість Дж. Селінджера "Ловець у житі";

1965 рік — відкривають тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює Декларацію про державний суверенітет України;

1996 рік — Майкл Джексон дає безплатний королівський концерт султану Брунея;

1997 рік — Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2007 рік — сталася залізнична аварія на Львівщині;

2010 рік — в Одесі відкривають новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;

2010 рік — пройшла акція "Прапор — на вершину!", яку присвятили 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

2019 рік — набирає чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 16 липня називали "Маків день", "Мокій та Демид". Саме в цей період починали сіяти маки. Здавна ця рослина широко використовувалася в народній медицині. Серед наших предків існувала думка, що мак росте лише там, де раніше проливалася кров.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 липня

Які сьогодні іменини: Василь, Анатолій, Герасим, Георгій, Євлампій, Костянтин, Михайло, Марко, Пилип, Хома.

16 липня народилися:

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1808 рік — економіст, журналіст, державний і освітній діяч, був переконаним противником кріпацтва і прибічником ідеї його скасування Заблоцький-Десятовський Андрій Парфенович;

1881 рік — український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч Василь Зеньківський;

1908 рік — український письменник і перекладач Василь Барка;

1931 рік — український письменник Володимир Ковтун;

1937 рік — українська акторка театру та кіно Ада Роговцева;

1946 рік — львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова, вбитий НКВС, Януш Вітвіцький;

1948 рік — українська оперна співачка Марія Стефюк;

1956 рік — український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч Володимир Шовкошитний.

Погода на 16 липня

16 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові хмарно, але опадів не передбачається. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі безхмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +21 вдень та +9 вночі. У Харкові +25 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +20 вночі.