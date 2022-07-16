В Одесі пролунав потужний вибух

Про це інформують журналісти Суспільне.Одеса.

Залишайтеся в укритті.

Очевидці повідомляють про сильний дим в місті.

Також під час тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:

на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;

Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Нагадуємо: не публікуємо фото та відео.

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Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.

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