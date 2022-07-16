В Одесі пролунав потужний вибух

Не ігноруйте сигнал тривоги!
Про це інформують журналісти Суспільне.Одеса.
Залишайтеся в укритті.
Очевидці повідомляють про сильний дим в місті.
Також під час тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:
- на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;
- Нікополі, що на Дніпропетровщині.
Нагадуємо: не публікуємо фото та відео.
Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.
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