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В Одесі пролунав потужний вибух

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В Одесі пролунав потужний вибух

Фото: Pexels

 Не ігноруйте сигнал тривоги!

Про це інформують журналісти Суспільне.Одеса. 

Залишайтеся в укритті. 

Очевидці повідомляють про сильний дим в місті. 

Також під час тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах: 

  • на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;
  • Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Нагадуємо: не публікуємо фото та відео. 

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.

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