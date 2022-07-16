Астрологічний прогноз на 16 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яка подія цього дня відображає вчинки, здійснені людиною раніше: якщо вони були добрими, все складеться вдало, і навпаки. Нові проєкти краще не розпочинати – велика небезпека піддатися чужому впливу і зробити не так, як хочеться і – найголовніше! – не так, як потрібно.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, димчастий опал.

За які частини тіла відповідає: шкіра, нирки, поперек.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тож лікування потрібно розпочинати відразу – щойно дадуться взнаки перші симптоми.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай розповідають про те, яка недуга загрожує людині, а також яких превентивних заходів необхідно вжити, щоб мінімізувати цей ризик або не захворіти зовсім.

Афоризм дня: "Хто соромиться визнати свої недоліки, той згодом виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою” (Григорій Сковорода).

Геометрична фігура дня: ламана лінія.

Ангел-охоронець дня: Канфаель – робить людину скромною та правдивою.

Магія та містика дня: можна читати змови, що позбавляють зурочення, та проводити відповідні обряди з використанням бірюзи.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – насамперед, від алкоголю й куріння.

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