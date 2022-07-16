Українські військові знищили 18 росіян та самохідну гаубицю «Гвоздика»

Українською авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 росіян, самохідна гаубиця «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються.
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