В Одеській області знайшли тіло рибалки, який зник три дні тому

В озері Сасик Білгород-Дністровського району знайшли тіло 35-річного рибалки, який зник 12 липня.
Пошукові роботи тривали три дні, рятувальники обстежили понад 33 кілометри берегової лінії.
Про це повідомили у ГУ ДСНСУ в Одеській області.
Знайшли потопельника місцеві рибалки на відстані п'яти метрів від берега.
12 липня двоє чоловіків вийшли на озеро, щоб порибалити та зникли. Того ж дня рятувальники виявили тіло одного з чоловіків. Пошуки іншого тримали.
Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.
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