В Одеській області знайшли тіло рибалки, який зник три дні тому

Пошукові роботи тривали три дні, рятувальники обстежили понад 33 кілометри берегової лінії.

Про це повідомили у ГУ ДСНСУ в Одеській області.

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Знайшли потопельника місцеві рибалки на відстані п'яти метрів від берега.

12 липня двоє чоловіків вийшли на озеро, щоб порибалити та зникли. Того ж дня рятувальники виявили тіло одного з чоловіків. Пошуки іншого тримали.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

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