Астрологічний прогноз на 14 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки радять зберігати спокій, тим більше, що для такого – заспокоєного – стану духу складуться всі необхідні умови. Можна вирушати в подорожі та проводити генеральне прибирання – будь-яке з цих занять виявиться більш ніж вдалим.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: сріблясто-сірий, перловий, блакитний.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: стреси можуть спричинити серйозні захворювання, тому необхідно їх уникати.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але їхнє розшифрування вимагає терпіння, уваги та езотеричних знань.

Афоризм дня: "Дослідити — це означає бачити те, що бачили всі, і думати так, як не думав ніхто" (Альберт Сент-Дьєрді).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Едор – дає впевненість у власних силах та захищає від нападу звірів, особливо собак.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну та очисну силу води.

Табу дня: агресивно налаштованих та неадекватних людей бажано оминати.