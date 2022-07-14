Ворожі кораблі у Чорному морі несуть загрозу всій території України: деталі

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 «Калібри». Додатково присутні 2 вдк.

Контрдиверсійні заходи мають свої результати. Ще один ворожий агент, який спланував серію терактів в Одеській області, засуджений до восьми років позбавлення волі. Слідством було встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаного Придністров`я.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Також об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

«Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, не довіряйте ворожій пропаганді, про підозрілих осіб в предмети негайно повідомляйте компетентні органи. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. В єдності наша сила і запорука Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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