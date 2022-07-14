Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи

Тривога й гучні вибухи лунали у Харкові.
Про це інформує Суспільне.Харків.
Також у місті помітили вже кілька пожеж.
У соцмережах повідомляють, що три години тому вибухи у місті вже чули, та про наслідки наразі інформації немає.
Нагадаємо, що у Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти.
Читайте також:
- На Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища - Братчук
- В Івано-Франківську засудили уродженку РФ, яка звеличувала Леніна та Сталіна
- СБУ затримала місцевого зрадника, який збирав дані для ракетного обстрілу Одеської області: фото