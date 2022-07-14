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Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи

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Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи

Фото: Getty Images

Тривога й гучні вибухи лунали у Харкові.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Також у місті помітили вже кілька пожеж.

У соцмережах повідомляють, що три години тому вибухи у місті вже чули, та про наслідки наразі інформації немає.

Нагадаємо, що у Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти.

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