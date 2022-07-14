США задоволені точністю застосування HIMARS в Україні – Резніков

За словами міністра, підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але ЗСУ за сприяння польських та британських інструкторів опановують техніку за 2 тижні.

США задоволені, як українські артилеристи використовують системи HIMARS, високоточно витрачаючи кожну ракету з метою ураження "болючих" місць російських військ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, вправність українських артилеристів похвалив очільник Пентагону Ллойд Остін під час останньої розмови зі своїм українським колегою.

"Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом із артилерією 155-мм калібру, до якої в тому числі відносять сучасні польські САУ "Краб", наносять сьогодні ураження Росії, і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде", – підкреслив міністр оборони України.

Очільник Міноборони зазначив, що українські військові використовують сучасний підхід країн НАТО щодо нанесення точних ударів, тобто працюють "як скальпелем хірург".

З іншого боку, міністр зазначив, що високоточного озброєння, яке отримує Україна, не так вже й багато, адже надання такої допомоги означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

"Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Приймаючи це рішення ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" і САУ "Panzerhaubitze 2000", – пояснив Резніков.

Також він поінформував, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують техніку за 2 тижні.

Нагадаємо, що Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 кілометрів.

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