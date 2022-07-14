РФ з "Ураганів" обстріляла Бахмут: одна людина загинула, ще 5 - поранені

Снаряди "Урагану" пошкодили близько 8 приватних будинків.
Російські окупанти знову обстріляли Бахмут. Цього разу вони вдарили по приватному сектору міста. Ворог застосував "Урагани".
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Снаряди "Урагану" пошкодили близько 8 будинків. Внаслідок атаки росіян одна людина загинула, а ще п'ятеро - поранені
Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли у Словʼянську завод з виробництва керамограніту.
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