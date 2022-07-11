В Росії істерика: Арестович розповів, що витворяють на фронті HIMARS-життєдайні

HIMARS - це зброя, якій неможливо протистояти. Вони змінили ситуацію на полі бою на користь України.

HIMARS – точна, потужна і ефективна зброя. Жодний цивільний не постраждав. Всього було нанесено 30 ударів впродовж кількох діб.

Про це заявив керівник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"В Росії істерика. Це зброя, якій неможливо протистояти. Всі заходи, які можуть вживатися: розпорошення, розходження – погіршують бойові можливості російської армії. Тому що принцип застосування військ – це концентрація. Будь-яке розподілення ніби сприяє, але з іншого боку послаблює бойовий потенціал військ", - сказав Арестович.

За його словами, якби HIMARS не відпрацювали, то наступ північніше та південніше Бахмута був би значно сильнішим.

"Артилерія, перш за все. А тепер вони, як у старі добрі часи, вимушені таранити все піхотою та танками, залишаючи там купу трупів і знову застосовують ідіотську тактику, яка залишає їх без живої сили та техніки. Цього разу з дуже слабкою перспективою заміни чи посилення. Тому HIMARS-життєдайні реально змінили ситуацію на полі бою, дуже сильно на нашу користь. І це 10 машин, грубо кажучи", - додав Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що оперативна пауза на фронті, яку анонсувала Росія, тривала 45 хвилин.

Читайте також:

На диктаторів чекає тільки смерть: Піонтковський розповів, чи піде армія РФ на Київ та Львів

У тимчасово окупованій Новій Каховці прозвучали потужні вибухи: детонують російські склади зброї (фото, відео)

Росія планує черговий котел на Донбасі: Арестович розповів про напрямок