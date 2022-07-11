Від серпня на антибіотики почнуть виписувати електронні рецепти – МОЗ

Щоб придбати антибіотики, необхідно мати електронний рецепт. Таке нововведення почне діяти 1 серпня 2022 року.

Від початку серпня нинішнього року громадяни України зможуть купувати в аптеках антибіотики лише за наявності електронного рецепту.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Електронні рецепти на антибіотики – це перший етап запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання ліків. Регулювання продажів антибіотиків шляхом введення електронного рецепту – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані щодо призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше й більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили - якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звернеться пацієнт, не підключений до ЕСОЗ (електронної системи охорони здоровʼя), то лікар має виписати паперовий рецепт.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Придбати необхідні ліки за рецептом можна буде у будь-якій аптеці свого міста. Для цього достатньо пред'явити фармацевтові інформаційну довідку, яку лікар видасть, як підтвердження призначення.

Тривалість затяжного перехідного періоду визначена до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні установи мають підготуватися до повноцінного переходу на продаж рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЄСЗ.

Нагадаємо, ТСН.ua розповів все, що потрібно знати тим, кому необхідно купити ліки за кордоном.