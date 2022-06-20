В яких аптеках можна знайти інсулін: у МОЗ надали список

До українських лікарень препараті інсуліну постачають як гумдопомогу.
За повідомленням МОЗ, препарати інсуліну надходять в Україну та розподіляються по регіонах безперебійно.
Також у відомстві надали список аптек, у яких можна отримати препарати інсуліну.
Наявність інсуліну в аптеках можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua.
Зазначимо, що до українських лікарень препараті інсуліну постачають як гумдопомогу. Пацієнти мають змогу отримати їх у пунктах видач.
Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.
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