В яких аптеках можна знайти інсулін: у МОЗ надали список

В яких аптеках можна знайти інсулін: у МОЗ надали список

До українських лікарень препараті інсуліну постачають як гумдопомогу.

За повідомленням МОЗ, препарати інсуліну надходять в Україну та розподіляються по регіонах безперебійно.

Також у відомстві надали список аптек, у яких можна отримати препарати інсуліну.

Наявність інсуліну в аптеках можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua.

Зазначимо, що до українських лікарень препараті інсуліну постачають як гумдопомогу. Пацієнти мають змогу отримати їх у пунктах видач.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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