Під час війни в Україні деякі високопосадові військові чиновники можуть отримати "зайву популярність". У зв'язку з цим ЗМІ РФ не висвітлюють дії генералів на фронті, а лише "подвиги" рядового складу.

Очільник Кремля Володимир Путін побоюється конкуренції з боку російських генералів.

Про це повідомили джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Так, генерали з'являються в сюжетах новин лише для того, щоб нагородити солдатів або щоб самим отримати медаль. Зазначається, що звання Героя Росії отримали генерал-полковник Олександр Лапін і генерал-майор Еседулла Абачев. Це було пов'язано з тим, що Росія на початку липня "взяла під контроль" Луганську область.

Лапін - командувач центрального військового округу і угруповання військ "Центр", яке займалося захопленням області. Він вже потрапляв під приціл ЗМІ, коли вручив своєму синові медаль за "звільнення" Чернігівської області в день оголошення відходу звідти військ РФ.

Абачев в заяві Путіна названий заступником командувача 8-ї армії Південного військового округу, проте, за неофіційними даними, він керівник 2-го армійського корпусу народної міліції самопроголошеної ЛНР.

Як зазначається, президент РФ побоюється, що отримавши популярність серед громадян, генерали можуть перестати йому підкорятися і навіть складуть конкуренцію в політиці.

За словами джерела, Путін пам'ятає генерала Олександра Лебедя. У 1990-ті, коли він був добре відомим військовим чиновником, він зайнявся політикою і навіть посів третє місце на президентських виборах 1996 року. У другому турі він підтримав президента Бориса Єльцина, отримавши в обмін посаду голови Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, в ООН заявили, що попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.