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Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів - ООН

Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів - ООН

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Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів - ООН

Фото: instagram.com/odessa_sea_port

Попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.

В ООН заявили, що попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України. 

Про це йдеться у дописі координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітс у Twitter.

Гріффітс написав, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море–Дунай недостатньо. 

"Оскільки відсутність продовольчої безпеки в  усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", - написав він.

Нагадаємо, окупанти в Запорізькій області намагаються відновити вивезення зерна, процес контролює екснардеп Балицький.

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