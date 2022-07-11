Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів - ООН

Попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.

В ООН заявили, що попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.

Про це йдеться у дописі координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітс у Twitter.

Гріффітс написав, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море–Дунай недостатньо.

"Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", - написав він.

Encouraged by reports that exports of Ukrainian grains through the Black Sea-Danube canal have resumed. But this is not enough. As food insecurity mounts around the world, opening the Black Sea route is our best bet to mitigate global hunger.



The world can’t wait. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 10, 2022

Нагадаємо, окупанти в Запорізькій області намагаються відновити вивезення зерна, процес контролює екснардеп Балицький.

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