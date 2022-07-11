З-під завалів будинку в Часовому Яру врятували ще одну людину – ДСНС

У місті Часів Яр з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару будинку врятували ще одну людину.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

За даними служби, кількість загиблих зросла до 26 людей.

"З-під завалів врятовано ще одного чоловіка! Станом на 14:30 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9️ осіб. Продовжуємо працювати", – йдеться у повідомленні.

5-поверхівку у Часовому Яру 9 липня росіяни атакували кількома ракетами.

Нагадаємо, що зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова вранці 11 липня.