Окупанти випустили із літаків сім ракет по Одещині: які наслідки

Сьогодні, 11 липня, ворог завдав 2 ракетні удари із застосуванням авіації по Одеській області.

Зокрема, 4 ракети Х-31 було випущено з Су-30.

Про це повідомили в ОК "Південь".

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"Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищі. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбирання завалів працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Крім того, є влучання в об’єкт портової інфраструктури. Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські війська з авіації завдали ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області. Внаслідок атак загинула 21 людина, ще 39 зазнали поранень.

Зруйновано дев’ятиповерхівку, дві бази відпочинку, пошкоджено багато розташованих поблизу приватних будинків.

Як пояснили в МВС України, російські війська такими ракетними обстрілами по житлових будинках відповідають на успіхи ЗСУ.

ЗСУ переходять до третього етапу війни. Дмитро Снєгирьов у ТСН

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