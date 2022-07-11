В Білорусі запроваджено обмеження польотів над Мінськом та Брестом

Обмеження на польоти в Білорусі запроваджують від 11 липня. Діятиме воно до 14 числа.

Про це пише телеграм-канал “Беларускі Гаюн”.

“Нове обмеження запроваджується від 11 до 14 липня 2022 року. І не поширюється на авіацію ЗС РБ, Держприкордонкомітету РБ та літаки, що виконують рейси до Національного аеропорту “Мінськ”, а також аеропорти Гомеля та Бреста. Ця зона обмеження є додатковою до вже введеної на півдні Білорусі, яка діятиме до 7 жовтня 2022 року”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що Росія під час ранкового обстрілу Харкова вбила батька і сина: їхні тіла понівечено.

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