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Українські прикордонники отримали допомогу від Іспанії: що саме

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Українські прикордонники отримали допомогу від Іспанії: що саме

Фото: Максим Козицький / Facebook

Допомогу передали у межах проєкту "1000 автомобілів свободи".

Благодійники з Іспанії придбали 23 автомобілі швидкої допомоги та позашляховики для прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Усі машини відправлять на передову. 

Автівки оснащені обладнанням для реанімації поранених, а також медикаментами та іншим важливим вантажем. 

"Дякую іспанцям, які прониклися Україною і жертвували кошти на закупівлю допомоги волонтерам, які координували всю роботу й привезли автівки. Ми очікували отримати 21 машину, а вони по дорозі – в Італії та Франції – придбали ще дві", - зазначив він. 

Також, за його словами, благодійники вже передавали 21 реанімобіль для українських прикордонників та прийняли на лікування 21 пораненого. 

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Нагадаємо, медзаклади Рівного отримали автомобілі швидкої допомоги від Європи (фото).

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