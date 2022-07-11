Путін спростив порядок надання громадянства РФ для всіх громадян України: документ

Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав жорстоку війну в Україні, продовжує незаконні дії щодо української території.

Кремлівський диктатор підписав указ про надання російського громадянства всім громадянам України за спрощеною процедурою.

Відповідний документ поширюють російські пропагандистські ЗМІ 11 липня.

Новий документ від Путіна вніс зміни до попередніх, таких самих незаконних. Своїми "папірцями" диктатор легалізував видання російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих районів на території Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Також його указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ. Згідно з ним, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про приймання до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.

Як повідомлялося, світова спільнота теж засуджує насильне видавання паспортів українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми розповідали, для чого Росія роздає свої паспорти на тимчасово окупованих територіях та у чому небезпека.

Нагадаємо, скандальний український боксер відмовився взяти громадянство Росії.

А росіянин у березні цього року навіть спалив свій паспорт на площі Героїв Майдану у Дніпрі.

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