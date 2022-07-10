"Батько - професійний військовий": Арестович розповів про тяжке дитинство

Арестович зазначив, що через те, що його батько був військовим, йому доводилось багато переїжджати.

Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.

"У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, бо він був військовим. За все своє дитинство я його бачив лише 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки-но знайшов друзів і одразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло. Це також вплинуло на мій кругозір. А тому я дуже люблю дітей. Для мене не буває чужих дітей. Коли я бачу, що дитина плаче у супермаркеті, бо їй чогось не купили, я одразу купую це і віддаю, якщо батьки погоджуються", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.

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