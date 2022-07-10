"Батько - професійний військовий": Арестович розповів про тяжке дитинство

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про своє дитинство.
Арестович зазначив, що через те, що його батько був військовим, йому доводилось багато переїжджати.
Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.
"У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, бо він був військовим. За все своє дитинство я його бачив лише 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки-но знайшов друзів і одразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло. Це також вплинуло на мій кругозір. А тому я дуже люблю дітей. Для мене не буває чужих дітей. Коли я бачу, що дитина плаче у супермаркеті, бо їй чогось не купили, я одразу купую це і віддаю, якщо батьки погоджуються", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.
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