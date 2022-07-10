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Росія обстріляла українські села у Чернігівській та Сумській областях - Генштаб

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Росія обстріляла українські села у Чернігівській та Сумській областях - Генштаб

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські окупанти у неділю, 10 липня, обстрілювали українські села у Чернігівській та Сумській областях.

Росіяни обстрілювали Україну із реактивної артилерії та штурмової і армійської авіації. 

Про це 10 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни обстріляли місто Часів Яр, що в Донецькій області. Під завалами багатоповерхівки знайшли тіла 15 людей. Рятувальна операція триває. 

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