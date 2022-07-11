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Росія планує черговий котел на Донбасі: Арестович розповів про напрямок

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Росія планує черговий котел на Донбасі: Арестович розповів про напрямок

Фото: скриншот з відео

Російські окупанти в районі Соледара хочуть влаштувати "котел" для українських підрозділів, які обороняють Сіверськ.

Цей напрямок небезпечний і тим, що серед загарбників є колаборанти, які вмотивовані, оскільки 8 років воюють із ЗСУ.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Окупанти хочуть захопити населені пункти північніше Соледара, щоб зайти глибоко в тил сіверського угруповання наших військ, створити умови для оточення. І якщо лиманське угруповання окупантів, яке захопило Лиман, отримало від артилерії та заспокоїлося, ломанеться на Ямпіль, то ідея зрозуміла - вони хочуть організувати котел для наших військ, які обороняють район Сіверська. Для цього зібрали непогані ударні частини, які є найбільш боєздатними, до того ж там є боєздатна доля військ "ЛНР" та "ДНР", які є боєздатнішими, ніж російські частини, оскільки вони 8 років воюють з Україною", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.

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