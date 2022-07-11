Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців: причина

Шотландський міністр, який відповідає за українських біженців, сказав, що тимчасова пауза у видаванні віз пов'язана з тим, аби "забезпечити прийом людей з України, якого вони заслуговують".

Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.

Про це йдеться у заяві шотландського уряду, інформує The Guardian.

Призупинення схеми "забезпечить, що переміщені особи, які вже тут (у Шотландії. – Ред. , і ті, хто прибуде найближчими місяцями, будуть у безпеці та підтримці стільки, скільки їм потрібно, після небезпек, з якими вони зіткнулися вдома".

Зазначається, що 4666 українців вже прийняли в Шотландії за спеціальною програмою підтримки, яка передбачає надання житла. Ще близько 18 тисяч громадян України подали відповідні заявки.

Уряд пояснює, якщо такі темпи прибуття українців будуть і надалі, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення. За словами уряду, термінове розміщення не відповідає "теплому шотландському прийому", який вони прагнули запропонувати.

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Уряд Шотландії закликав уряд Великої Британії скасувати всі візові вимоги. Згідно зі схемою, люди, які подають заявку на отримання британської візи, можуть обрати уряд Шотландії як піклувальника. Лише після того, як міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалить заявку, біженець зможе виїхати до Шотландії.

Станом на 5 липня урядові дані показують, що заявки на отримання віз, у яких Шотландія вказана як піклувальник, зросли на 21% порівняно з попереднім тижнем, водночас кількість виданих віз зросла на 27%, а число прибуттів за схемою піклування зросло на 20%.

Шотландський уряд забезпечив додаткове розміщення в готелях і університетських містечках, а нещодавно зафрахтував пасажирське судно, щоб забезпечити додаткове тимчасове житло з 739 кімнатами на шість місяців, починаючи від липня.

Ніл Грей, шотландський міністр, який відповідає за українських біженців, сказав, що тимчасова пауза у видаванні віз пов'язана з тим, аби "забезпечити прийом людей з України, якого вони заслуговують".

Раніше повідомлялося, що відома британська телеведуча поселила біженців з України у своєму будинку.

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