ЗСУ відкинули російських окупантів поблизу Долини та Іванівки на Донеччині - Генштаб

Окупанти намагаються йти у наступ на Слов'янському напрямку.

ЗСУ вдалося відбити штурм окупантів поблизу Мазанівки, Іванівки та Долини.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському окупанти продовжували штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення в районах населенних пунктів Мазанівка, Іванівка та Долина. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. ЗСУ відігнали окупантів назад.

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Противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Також афіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

Нагадаємо, що не маючи успіхів у попередніх задумах, противник продовжує тактику обстрілів на півдні.