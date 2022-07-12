ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині - Генштаб

В Харківській області тривають активні бойові дії.
Російські окупанти намагалися штурмувати поблизу села Дементіївка Дергачівського району, але отримали "на горіхи" від ЗСУ.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.
"Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Шмигаль обговорив зі Пелосі визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
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