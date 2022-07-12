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ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині - Генштаб

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ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Харківській області тривають активні бойові дії.

Російські окупанти намагалися штурмувати поблизу села Дементіївка Дергачівського району, але отримали "на горіхи" від ЗСУ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

"Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Шмигаль обговорив зі Пелосі визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

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