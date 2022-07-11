Петра і Павла 2022: дата святкування, традиції, сильна молитва

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли церква святкує велике свято Петра і Павла 2022 року, які існують традиції цього дня, що не можна робити, а також про сильну молитву для здоров'я.

Первоверховні апостоли Петро і Павло були відданими учнями Ісуса Христа. В I столітті нашої ери вони прийняли мученицьку смерть через свою віру. Відтоді Церква щороку вшановує цих святих в день їхньої смерті - 12 липня.

Що відомо про святих Петра і Павла

При народженні апостола Петра назвали Симон. Народився він у простій бідній сім'ї, був рибалкою. Одного разу його брат Андрій познайомив Симона з Ісусом Христом, який відразу нарік того "Петром", що означає "скеля". Саме постол Петро став не лише учасником багатьох подій, які сталися з Сином Божим, але й його наступником. Петро був разом зі своїм учителем в Гефсиманському саду, навіть відрікався від Ісуса, але отримав прощення. Після воскресіння Христа апостол подорожував світом та розповідав про цю подію людям.

Апостол Павло отримав при народженні ім'я Савл. Він був знатного походження та відрізнявся нешанобливим ставленням до християн. Одного разу до нього з'явився Спаситель та запитав, чому Савл так ревно жене від себе Христа. Після цього чуда язичник відразу прийняв таїнство хрещення та навіть став одним з найвідданіших учнів Ісуса. Під час хрещення він отримав нове ім'я - Павло.

Свято Петра і Павла: основні традиції

Петра і Павла: традиції святкування / Фото: commons.wikimedia.org

Цього дня віряни обов'язково відвідують храм, ставлять свічку за здоров'я рідних та близьких, а також просять у апостолів заступництва, зцілення від хвороб та захисту. Після цього прийнято накривати святковий стіл, на якому обов'язково присутні страви з овочів і риби. Після застілля стіл не прибирають - вірять, що вночі на трапезу приходять родичі, які померли.

В народі свято Петра і Павла вважалося початком сезону весіль. А ще вірили - люди, які побралися у період від 12 липня до 5 серпня будуть жити довго та щасливо зі своєї другою половинкою. Також серед наших предків була популярна приказка: "Петро і Павло час збавив". Адже тепер дні стають коротшими, а ночі довшими. У чоловіків від цього періоду починається сезон рибалок. Але щоб отримати хороший улов не забудьте помолитися апостолам.

Що не можна робити в день святих Петра і Павла

Цього дня існує чимало заборон, які диктуються Церквою. Якщо ви не хочете залучити неприємності у своє життя, їх не варто ігнорувати:

забороняється працювати фізично та займатися хатньою роботою;

не можна лихословити, пліткувати;

не давайте грошей в борг і самі не беріть нічого;

не варто купатися у відкритих водоймах;

краще не займатися рукоділлям.

А ось народні повір'я радять цього дня не ходити до лісу.

Сильна молитва для здоров'я

Молитва на свято Петра і Павла для збереження здоров'я / Фото: pixabay.com

Петра і Павла - одне з найважливіших церковних свят у році, а тому віряни можуть звернутися до святих за допомогою молитви та отримати зцілення від хвороб та зміцнення здоров'я:

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (ія) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.