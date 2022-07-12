Лукашенко боїться за свій режим: в ISW вважають низькою ймовірність прямої участі Білорусі у війні

Армія Білорусі швидше за все не візьме прямої участі у війні проти України.

Втім, держава й далі допомагатиме країні-агресорці Росії. Зокрема, йдеться про надання свого повітряного простору

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко боїться за свій режим. Своєю чергою, Кремль тисне на самопроголошеного президента. Ймовірно, Росія вимагає, щоб Білорусь долучилася до війни.

"Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським військам доступ до білоруського повітряного простору, щоб продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту Росії Володимиру Путіну, не ризикуючи прямим військовим залученням збройних сил Білорусі в операції в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що уряд Білорусі передав державі-терористці Росії в користування аеродром Прибитки в Гомельській області.

Американські аналітики наголошують: ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може мати на стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Нагадаємо, розпочалася 139 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ поколошматили окупантів під Дементіївкою та відігнали від Мазанівки і Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 12 липня.

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