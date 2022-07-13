Літні Кузьминки 2022: що це за свято, традиції, молитва

Наші предки з давніх-давен шанували безсрібників та чудотворців Косму та Даміана двічі на рік: 14 липня і 1 листопада. Для слов'ян ім'я Косма звучало надто незвично, тому вони замінили його на "Кузьма", а ці дні почали називали "Кузьминками". Читайте в матеріалі ТСН.ua про Літні Кузьминки, що це за свято та які традиції цього дня існують.

Історія свята Літні Кузьминки

Косма (Кузьма) і Даміан (Дем'ян) були рідними братами та прославилися як лікарі, які не брали у своїх пацієнтів грошей за лікування, бажаючи лише, щоб вони щиро вірили в Бога. Народилися та жили вони в Римі. Велика кількість парафіян біля їхнього будинку привернула увагу влади, тому імператор звелів своїм воїнам привести до нього братів.

Їх ув'язнили, змушували зректися віри, всіляко мучили, але вони лише молилися та прославляли Господа. Також Косма та Даміан відмовилися принести жертву ідолам та язичницьким богам. Імператор продовжував наполягати і Бог вразив його тяжкою хворобою. Тоді імператор увірував у Христа та попросив братів його вилікувати. Що вони і зробили. Їх відразу відпустили з почестями.

Однак, старий лікар, у якого Косма і Даміан колись навчалися, позаздрив молодим братам. Він покликав їх у гори, щоб ніби-то збирати там цілющі трави, а сам вбив у лісі та заховав їхні тіла у хащах.

Господь звів Косму та Даміана до лику святих, а люди до нині моляться братам про зцілення від різних недуг.

Які традиції та обряди існують цього дня

Чудотворці Косма та Даміан / Фото: commons.wikimedia.org

Віряни 14 липня обов'язково моляться святим Космі та Даміану про зцілення від хвороб. Також брати вважаються покровителями лікарів і цілителів. Тому за здоров'я всіх тих, хто пов'язаний з медициною цього дня прийнято ставити в храмі свічку.

В народі Літні Кузьминки вважалися жіночим святом. Наші прабабусі після тяжкого трудового дня в полі чи на роботі збиралися за великим столом зі своїми подругами. Кожна повинна була принести частування. Існувала важлива умова - на святковий стіл не можна було ставити страви тваринного походження. Споживали тільки фрукти та овочі. А також пили квас. Страв зазвичай готували багато, щоб можна було пригостити гостей чи просто нужденних людей.

До заходу сонця обов'язково просили вибачення у тих, кого ображали. Але робити це потрібно було щиро й від усього серця.

Молитва Космі та Даміану на зцілення

О, Святі Косма і Даміана, ми шануємо і шануємо вас усіма смиренням та внутрішнім лайкою наших сердець. Ми закликаємо вас, славних мучеників Ісуса Христа, які протягом життя виконували мистецтво зцілення з чудової любові та жертви, вилікували невиліковні та служили небезпечним хворобам, не стільки з допомогою медицини та майстерності, скільки закликанням все могутнє Ім'я Ісуса Христа. Тепер, коли ви більш могутні на небесах, милостиво даруйте милостивий погляд на нас жалюгідними та страждальними душами; і внаслідок численних недуг, які гнобили нас, багато духовних і тілесних захворювань, що оточують нас, прискорюють вашу допомогу. Допоможи нам, ми молимося, у кожному лиха. Ми не просимо тільки про себе, але для всіх наших рідних, сімей, друзів і ворогів, щоб, відновивши здоров'я душі та тіла, ми могли б славити Бога і шанувати вас, наших святих покровителів. Амінь